எம்.எல்.ஏ.,வை ‘போஸ்டரில்’ தான் பார்க்க முடிகிறது ‘டெங்கு’ பரவலால் அம்பத்துார் மக்கள் ‘டென்ஷன்’
எம்.எல்.ஏ.,வை ‘போஸ்டரில்’ தான் பார்க்க முடிகிறது ‘டெங்கு’ பரவலால் அம்பத்துார் மக்கள் ‘டென்ஷன்’
UPDATED : நவ 18, 2026 10:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:54 PM
அம்பத்துார்: அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை தொழிலாளர் குடியிருப்பில் கழிவுநீர் தேங்கி, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், 21 வயது இளைஞருக்கு டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், குடியிருப்பு மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை, முதலாவது பிரதான சாலையில் உள்ள தொழிலாளர் குடியிருப்பில் வசிப்பவர் கவுதம், 21. பட்டரைவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வடிவமைப்பாளராகப் பணிபுரிகிறார்.
கடந்த வாரம். உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட கவுதமை, பாடியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றபோது, ‘டெங்கு’ காய்ச்சல் அறிகுறிகள் இருப்பதாக, மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, அம்பத்துார் ஓ.டி., அருகே தனியார் மருத்துவமனையில் மேற்கொண்ட ரத்தப் பரிசோதனையில், அவருக்கு டெங்கு இருப்பது உறுதியானது. இதையடுத்து அங்கு அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற அவர், நேற்று முன்தினம் வீடு திரும்பினார்.
தொழிலாளர் குடியிருப்பின் பராமரிப்புப் பொறுப்பு, முன்பு சிட்கோ தொழிற்பேட்டை வசம் இருந்தது. பின், சென்னை மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், குடியிருப்பு பகுதியை பராமரிப்பு பொறுப்பு குறித்து, சிட்கோ, மாநகராட்சி, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் ஒருவரையொருவர் கைகாட்டி, நழுவி வருகிறது.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி குடியிருப்பு மக்கள் கூறியதாவது:
முறையான கழிவுநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால், மலம் கலந்த கழிவுநீர், குடியிருப்பைச் சுற்றி தேங்கியுள்ளது. துர்நாற்றத்தால் சுவாசப் பிரச்னையும், கழிவுநீரில் நடப்பதால் தோல் பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது.
தற்போதுள்ள எம்.எல்.ஏ., யார் என்றே தெரியாது; போஸ்டரில் மட்டும் தான் அவரை பார்க்க முடிகிறது. கொசுக்கள் பெருகுவதால் டெங்கு, மலேரியா காய்ச்சல் பரவும் அபாயம் உள்ளது. அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.