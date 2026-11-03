நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடரும் மழை :குடிநீர் தரும் ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து உயர்வு
நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடரும் மழை :குடிநீர் தரும் ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து உயர்வு
UPDATED : நவ 02, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
சென்னை: நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால், சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் புழல் மற்றும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளுக்கு, நீர்வரத்து தொடங்கியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள புழல் ஏரி வாயிலாக சென்னையின் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. இது, 3.30 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு உடையது.
தற்போது ஏரியில், 2.35 டி.எம்.சி., நீர்இருப்பு உள்ளது. ஏரியில் இருந்து சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு வினாடிக்கு, 206 கனஅடி நீர் எடுக்கப்படுகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வாயிலாகவும் சென்னையின் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. இது, 3.65 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு உடையது.
தற்போது ஏரியில், 1.40 டி.எம்.சி., நீர் இருப்பு உள்ளது. சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு வினாடிக்கு, 197 கனஅடி நீர் எடுக்கப்படுகிறது.
புழல் மற்றும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் முதல் மழை பெய்து வருகிறது.
இதனால், புழல் ஏரிக்கு நேற்று காலை வினாடிக்கு 435 கனஅடியும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு வினாடிக்கு 197 கனஅடியும் நீர்வரத்து கிடைத்தது.
மழை தொடர்வதால் நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரிக்கும் என நீர்வளத்துறை வாயிலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.