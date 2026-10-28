ஆசிய டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்: வெற்றியுடன் துவங்கிய இந்தியா
ஆசிய டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்: வெற்றியுடன் துவங்கிய இந்தியா
UPDATED : அக் 27, 2026 04:34 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
சென்னை: ஆசிய டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில், நேபாள அணியை 28 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றியுடன் தொடங்கியது.
சர்வதேச டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் கூட்டமைப்பு, ஆசிய டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் கூட்டமைப்பு இணைந்து நடத்தும் இத்தொடர், தமிழகத்தில் முதல் முறையாக சென்னை காரப்பாக்கத்தில் நடக்கிறது.
இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, மலேஷியா உள்ளிட்ட 14 நாடுகளைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இளைஞர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில், 19, 23 வயதுக்கு உட்பட்டோர், சீனியர் என மூன்று பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடக்கின்றன.
சீனியர் பிரிவில் பங்கேற்றுள்ள 14 அணிகள், இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு லீக் ஆட்டங்களில் விளையாடுகின்றன.
நேற்று நடந்த சீனியர் பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - நேபாளம் அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, எட்டு ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து 65 ரன்கள் எடுத்தது.
சவாலான இலக்கை விரட்டிய நேபாள அணியால், இந்திய வீரர்களின் ஆட்டத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. அந்த அணி எட்டு ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து, 37 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதனால், இந்தியா 28 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை - பஹ்ரைன் அணிகள் மோதின. முதலில் விளையாடிய இலங்கை அணி, எட்டு ஓவர்களில் ஐந்து விக்கெட் இழப்புக்கு 55 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து ஆடிய பஹ்ரைன் அணி, ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து 47 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதனால், இலங்கை எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.