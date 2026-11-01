இந்திய கடற்படை – -பாரத் பெட்ரோலியம் தேசிய ஹாக்கி பைனலில் பலப்பரீட்சை
இந்திய கடற்படை – -பாரத் பெட்ரோலியம் தேசிய ஹாக்கி பைனலில் பலப்பரீட்சை
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
சென்னை: தேசிய ஹாக்கி இறுதிப்போட்டியில், இந்திய கடற்படை அணியும் பாரத் பெட்ரோலியம் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளன.
இந்திய அளவில் முதல் தர ஹாக்கி போட்டியாக கருதப்படும் ‘முருகப்பா தங்க கோப்பை’க்கான 97ம் ஆண்டு ஹாக்கி போட்டி, கடந்த அக்., 22ம் தேதி, சென்னை, மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இதில் 10 அணிகள் பங்கேற்றன. இப்போட்டியின் அரையிறுதிக்கு பாரத் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ரயில்வே, இந்திய ராணுவம், இந்திய கடற்படை ஆகிய நான்கு அணிகள் முன்னேறின.
முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில், நடப்புச் சாம்பியனான ரயில்வே அணியை எதிர்த்து, இந்திய கடற்படை அணி களமிறங்கியது.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளும் 2- –- 2 என்ற கோல் கணக்கில், சமநிலையில் இருந்தன. அதை தொடர்ந்து நடந்த பெனால்டி ஷூட்- அவுட்டில், இந்திய கடற்படை அணி 4- -– 2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்திய ராணுவ அணி, பாரத் பெட்ரோலியம் அணியை எதிர்த்து களமிறங்கியது. ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளும் 1 – --1 என்ற கோல் கணக்கில் சம நிலையில் இருக்க, வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் பெனால்டி ஷூட்அவுட்டில், பாரத் பெட்ரோலியம் அணி 4- –- 1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, இறுதிப் போட்டியில் தன் இடத்தை உறுதி செய்தது.