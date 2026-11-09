கிராண்ட் மாஸ்டர் சதுரங்கம் இந்திய வீரர் முன்னிலை

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ADDED : நவ 05, 2026 04:54 PM
சென்னை: சென்னையில் நடந்து வரும் சர்வதேச கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் போட்டியில், ஆறு சுற்றுகள் முடிவில், இந்திய வீரர் மெண்டோன்கா லியோன் லுாக், 20, 4.5 புள்ளிகள் பெற்று, முன்னிலையில் உள்ளார்.
சோழா அறக்கட்டளை சார்பில், முதலாவது சர்வதேச ஓபன் கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் போட்டி, சென்னை கதீட்ரல் சாலையில் உள்ள ஐ.டி.சி., வெல்கம் ஹோட்டலில் நடந்து வருகிறது.
சர்வதேச அளவிலான இப்போட்டியில், இந்தியா உட்பட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த 80க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு வரை ஆறு சுற்றுகள் நிறைவடைந்தன. இதில், இந்திய வீரர் மெண்டோன்கா லியோன் லுாக், அனைவரையும் பின்னுக்கு தள்ளி 4.5 புள்ளிகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளார்.
அவரை தொடர்ந்து தமிழக வீரர்கள் கார்த்திகேயன் முரளி, 27, பிரணேஷ், 20, எஸ்.எல்.நாராயணன், 28, ஆகிய மூவரும், தலா 4 புள்ளிகளுடன் அடுத்த இடத்தில் உள்ளனர். இன்னும் மூன்று சுற்று போட்டிகள் உள்ளன.