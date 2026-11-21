ADDED : நவ 20, 2026 04:03 PM
பெரம்பூர்: பச்சிளம் குழந்தை தாய்ப்பால் குடிக்கும் போது, மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு இறந்தது.
பெரம்பூர் ஜானகிராமன் 2வது தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் முகமது கான், 26. இவரது மனைவி அப்ரஸ், 23 இவர்களுக்கு ஆலியா பாத்திமா, அலிசா பாத்திமா என இரட்டை பெண் குழந்தை உள்ளது. பிறந்து 22 நாட்களே ஆன நிலையில், அலிசா பாத்திமா பிறந்தது முதல் உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
நேற்று (நவ.,19) இரவு 9:00 மணியளவில் அலிசா பாத்திமாவுக்கு அப்ரஸ் தாய்பால் கொடுத்துள்ளார். அப்போது குழந்தைக்கு திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. குழந்தையை அகரம் சந்திப்பில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்து முதலுதவி அளித்தனர். பின் எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
அங்கு குழந்தையை பரிசோதித்த போது, குழந்தை இறந்தது தெரியவந்தது. திரு.வி.க.நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.