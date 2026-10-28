பணம் பறித்த வழக்கில் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஜாமின்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:25 PM
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சேர்த்து விடுவதாக அச்சுறுத்தி, தொழிலதிபரை மிரட்டி, 40 லட்சம் ரூபாய் பறித்த வழக்கில் கைதான இன்ஸ்பெக்டர் முகமது புஹாரிக்கு ஜாமின் வழங்கி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சேர்த்து விடுவதாக மிரட்டி, சென்னையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் அகில் என்பவரிடம், 40 லட்சம் ரூபாய் பறித்ததாக, பரங்கிமலை இன்ஸ்பெக்டர் முகமது புஹாரியை, யானைக்கவுனி போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த, ‘பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ்’ அமைப்பைச் சேர்ந்த சீனிவாசனும் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்த வழக்கில், ஏற்கனவே ஜாமின் கோரி முகமது புஹாரி தாக்கல் செய்த மனுவை, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
இரண்டாவது முறையாக முகமது புஹாரி தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனு, நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
‘சாட்சிகளை கலைக்க கூடாது. தினமும் விசாரணை அதிகாரி முன் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும்’ என்ற நிபந்தனையுடன் ஜாமின் வழங்கி, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.