திருவண்ணாமலைக்கு ‘இன்டர்சிட்டி’ ரயில் சேவை: பயணியர் கோரிக்கை
திருவண்ணாமலைக்கு ‘இன்டர்சிட்டி’ ரயில் சேவை: பயணியர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:37 PM
சென்னை: சென்னையில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு, ‘இன்டர்சிட்டி’ விரைவு ரயில் சேவை தொடங்க வேண்டுமென பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. தினமும் பல ஆயிரகணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர்.
இதுவே, கிரிவலம், காத்திகை தீபம் போன்ற விசேஷ நாட்களில், பல லட்சக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர். பெரும்பாலான மக்கள் அரசு பேருந்துகளை நம்பியே பயணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
சென்னையில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு இரண்டு ரயில் பாதைகள் இருந்தும், போதிய அளவில் ரயில்கள் இயக்கப்படுவதில்லை. தற்போது, இயக்கப்படும் மெமு ரயிலில், பல மணி நேரமாக பயணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
எனவே, சென்னை – திருவண்ணாமலைக்கு விரைவு ரயில் சேவை தொடங்க வேண்டுமென பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, ரயில் பயணியர் சிலர் கூறியதாவது:
சென்னையில் இருந்து செங்கல்பட்டு தாம்பரம், விழுப்புரம் வழியாகவும், சென்ட்ரல், திருவள்ளூர், வாலாஜா வழியாகவும் திருவண்ணாமலைக்கு செல்ல ரயில் பாதைகள் உள்ளன.
சென்னையில் இருந்து ‘மெமு’ ரயில் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது. இது, பெரும்பாலான ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கின்றன.
சென்னையில் இருந்த செல்ல ஆறு மணிநேரம் ஆகி விடுகிறது. இந்த தடத்தில் இன்டர்சிட்டி விரைவு ரயிலை இயக்கினால், பயண நேரம் குறைவதோடு, பயணியருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அதுபோல், சென்னை சென்ட்ரல் – திருவள்ளூர், வாலாஜா, திருவண்ணாமலை – விழுப்புரம் – சென்னை தாம்பரம் என, சர்குலர் ரயில் தொடங்கினாலும், பயணியருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ரயில்வேக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.