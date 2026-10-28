வீடு ஒப்படைக்க தாமதமானதால் ரூ.1.37 கோடிக்கு வட்டி கொடுக்கணும்: ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் உத்தரவு
வீடு ஒப்படைக்க தாமதமானதால் ரூ.1.37 கோடிக்கு வட்டி கொடுக்கணும்: ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 27, 2026 10:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 10:06 PM
சென்னை: ‘வீடு ஒப்படைக்க தாமதமானதால், அதற்காக வசூலித்த 1.37 கோடி ரூபாய்க்கான வட்டியை, கட்டுமான நிறுவனம் அளிக்க வேண்டும்’ என, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை அடுத்த மாங்காடு பகுதியில், ‘சைபர் சிட்டி ஹவுசிங்’ நிறுவனம் சார்பில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்படுகிறது. அதில், ரமா மாலினி என்பவர் 2020ல் ஒப்பந்தம் செய்தார். இதற்காக, 1.37 கோடி ரூபாயை பல்வேறு தவணைகளாக அவர் செலுத்தினார்.
அதன்படி, 2022ல் வீட்டை ஒப்படைப்பதாக கட்டுமான நிறுவனம் உறுதியளித்து இருந்தது. ஆனால், ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்நிறுவனம் வீட்டை ஒப்படைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக ரமாமாலினி, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில் புகார் செய்தார்.
இந்த புகாரை விசாரித்த ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய உறுப்பினர்கள் நசீர் அகமது, ரீட்டா ஹரீஷ் தாக்கர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த வழக்கில் கட்டுமான நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்ட தேதியில் வீட்டை ஒப்படைக்கவில்லை என்பது உறுதியாகிறது.
எனவே, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலகெடுவில் இருந்து, அந்நிறுவனம் எப்போது வீட்டை ஒப்படைத்ததோ அதுவரையிலான காலத்துக்கு, மனுதாரர் செலுத்திய, 1.37 கோடி ரூபாய்க்கு வட்டியை இழப்பீடாக அளிக்க வேண்டும். வழக்கு செலவுக்காக, 25,000 ரூபாயை கட்டுமான நிறுவனம், மனுதாரருக்கு அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.