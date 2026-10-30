சர்வதேச ஓபன் செஸ் போட்டி 30ல் சென்னையில் தொடக்கம்

UPDATED : அக் 25, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:06 PM
சென்னை: சென்னையில் வெளிநாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்கும் சர்வதேச கிராண்மாஸ்டர் செஸ் போட்டி, வரும் 30ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
சோழா அறக்கட்டளை சார்பில், முதலாவது சோழா செஸ் ஓபன் சர்வதேச கிராண்ட்மாஸ்டர் செஸ் போட்டி, வரும் 30ம் தேதி தொடங்கி, நவ., 7ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
ஐ.டி.சி., வெல்கம் ஹோட்டலில் நடைபெறும் இப்போட்டியில், இந்தியா உள்ளிட்ட 12 நாடுகளின் செஸ் கூட்டமைப்புகளைச் சேர்ந்த 80 வீரர் – வீராங்கனையர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இதில், வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 12 பேர் உட்பட 32 கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் பங்கேற்கின்றனர். மேலும், 75 வீரர் – வீராங்கனையர் சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பின் அங்கீகாரம் பெற்ற பட்டங்களை பெற்றவர்கள்.
பங்கேற்கும் வீரர் – வீரர்களின் சராசரி தரவரிசை புள்ளிகள் 2,400 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், நாட்டில் நடைபெறும் வலுவான சர்வதேச செஸ் போட்டிகளில் ஒன்றாக இது அமையும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கிராண்ட்மாஸ்டர், சர்வதேச மாஸ்டர், மகளிர் கிராண்ட்மாஸ்டர் உள்ளிட்ட சர்வதேச பட்டங்களுக்கான தகுதி பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் வீரர் – வீராங்கனையருக்கு கிடைக்கும் என, போட்டியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.