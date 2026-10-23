ஏர்போர்டில் சிகரெட் கடை சர்வதேச பயணியர் அதிருப்தி

UPDATED : அக் 22, 2026 06:28 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:24 PM
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்தில் மட்டுமே புகைப்பிடிக்க அனுமதி உள்ள நிலையில், பொது வெளியில் சிகரெட் கடை அமைத்திருப்பது, பயணியர் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை விமான நிலையத்தின் சர்வதேச வருகை முனையமான, ‘டி2’ எதிரே, ‘ஏரோஹப்’ கிழக்கு பகுதி மாலுக்கு கீழே, பொது வெளியில் சிகரெட் கடை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
விமான நிலைய வளாகங்களுக்குள் புகைப்பிடிக்க, கடுமையான விதிமுறைகளுடன் கூடிய அறைகளில் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கும்.
இந்நிலையில், முனையத்திற்கு நேர் எதிரே, சிகரெட் கடை அமைத்திருப்பது குறித்து பயணியரிடம் கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்த கடையைச் சுற்றி, விமான நிலைய ‘ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸி’ ஓட்டுநர்களும், மற்ற வாகன ஓட்டுநர்களும் கும்பலாக நின்று சிகரெட் பிடிப்பதும், முனையத்திலிருந்து வெளியே வரும் சர்வதேச பயணியரை வழிமறித்து சவாரிக்கு அழைப்பதும் நடந்து வருகிறது. இதனால் சர்வதேச பயணியர் அதிருப்தி அடைகின்றனர்.
ஏற்கனவே, வாகன நெரிசல் மற்றும் பல்வேறு நிர்வாக குளறுபடிகளால் சென்னை விமான நிலையம் மீது அடுக்கடுக்கான புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் சூழலில், இந்த புதிய சிகரெட் கடைகளால், விமான நிலையத்தின் பாதுகாப்பும், தரமும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட சிகரெட் கடையை அப்புறப்படுத்த விமான நிலைய இயக்குனர் ராஜா கிஷோர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.