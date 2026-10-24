சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி சென்னையில் இன்று தொடக்கம் 13 நாடுகள்; 334 வீரர்கள் பங்கேற்பு
சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி சென்னையில் இன்று தொடக்கம் 13 நாடுகள்; 334 வீரர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
சென்னை: சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி, சென்னையில் இன்று தொடங்குகிறது. இதில், 13 நாடுகளைச் சேர்ந்த 334 வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
உலக டேபிள் டென்னிஸ் அமைப்பு சார்பில், சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி, மேலக்கோட்டையூரில் உள்ள தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் பல்கலையில் இன்று தொடங்குகிறது. மொத்தம், 13 நாடுகளைச் சேர்ந்த 334 வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
முதற்கட்டமாக, 11 முதல் 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான இளையோர் பிரிவு போட்டிகள் இன்று தொடங்கி, வரும் 26ம் தேதி வரை நடக்கின்றன; இதில் 210 வீரர்கள் களம் காண்கின்றனர்.
தொடர்ந்து, வரும் 28ம் தேதி முதல் நவ., 1ம் தேதி வரை நடக்கும் டபிள்யூ.டி.டி., ‘பீடர் சீரிஸ்’ போட்டியில் 124 வீரர்கள் களம் காண்கின்றனர்.
இளையோர் பிரிவில் இந்தியாவின் முன்னணி வீரர்களான அபிநந்த் பிரதிவாதி, பிரியானுஜ் பட்டாச்சார்யா ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர். பெண்கள் பிரிவில் தமிழகத்தின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமான ஹன்சினி மதன்ராஜ் உள்ளிட்ட வீராங்கனையர் களமிறங்குகின்றனர்.