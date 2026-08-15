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சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி சென்னையில் நவ., 2ல் தொடக்கம்

சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி சென்னையில் நவ., 2ல் தொடக்கம்

ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM

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சென்னை: நாட்டின் புகழ்பெற்ற சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி, சென்னையில் நவ., 2ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.

சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப், டபிள்யூ.டி.ஏ., – 250 போட்டி, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் எனும் எஸ்.டி.ஏ.டி., டென்னிஸ் மைதானத்தில், நவ., 2 முதல் 8-ம் தேதி வரை நடக்கவுள்ளது.

நாட்டின் உயரிய போட்டிகளில் ஒன்றான இந்த தொடர், சென்னையில் மூன்றாவது முறையாக நடக்கிறது. சர்வதேச அளவில் முதல் 100 தரவரிசையில் உள்ள பல முன்னணி வீராங்கனையர், இத்தொடரில் பங்கேற்க உள்ளனர்.

இது குறித்து, நேற்று நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத் தலைவர் விஜய் அமிர்தராஜ் கூறியதாவது:

சர்வதேச தரத்திலான போட்டிகளை தொடர்ந்து நடத்துவதால், உலக டென்னிஸ் வரைபடத்தில், சென்னை முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது.

இதுபோன்ற போட்டிகள் இந்திய வீரர் – வீராங்கனையருக்கு சொந்த மண்ணில் உலகத்தரம் வாய்ந்த அனுபவத்தை அளிப்பதுடன், இளம் தலைமுறையினரிடம் டென்னிஸ் போட்டியின் தாக்கத்தை அதிகளவில் ஏற்படுத்தும். மேலும் தமிழகத்தை சர்வதேச விளையாட்டு, சுற்றுலா மற்றும் முதலீட்டுக்கான முக்கிய மையமாகவும் உருவாக்கும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இப்போட்டி நடக்கவுள்ள மூன்று மைதானங்களிலும், மின்னணு லைன் காலிங் தொழில்நுட்பத்தை, தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம், முதல் முறையாக பயன்படுத்த உள்ளது. போட்டியை தமிழக அரசு, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம் இணைந்து நடத்த உள்ளன.

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