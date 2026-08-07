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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ஐ.ஓ.சி., டெண்டர் தருவதாக மோசடி: ரூ.12 லட்சம் சுருடிய ஆசாமி கைது

ஐ.ஓ.சி., டெண்டர் தருவதாக மோசடி: ரூ.12 லட்சம் சுருடிய ஆசாமி கைது

ஐ.ஓ.சி., டெண்டர் தருவதாக மோசடி: ரூ.12 லட்சம் சுருடிய ஆசாமி கைது

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:05 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:05 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM

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சென்னை: வானகரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயந்திபாபு, 35; தொழிலதிபர். கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில், இவரது மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், அரசு திட்டம் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தப் பணி வாங்கி தருபவர் என, தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார்.

அதேபோல், 'இந்தியன் ஆயில்' நிறுவனத்தில் நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் தானியங்கி கதவுகள் அமைக்க உள்ளதாகவும், அதற்காக 'டிபாசிட்' தொகை செலுத்த வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.

இதை நம்பிய ஜெயந்திபாபு, மூன்று தவணைகளாக, 12.70 லட்சம் ரூபாயை, அந்நபர் கூறிய வங்கி கணக்கில் செலுத்தியுள்ளார். ஆனால், ஒப்பந்தம் கிடைக்கவில்லை.

ஏமாற்றமடைந்த ஜெயந்திபாபு புகாரையடுத்து, அண்ணாநகர் சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணையில், மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்டேட் வங்கி கணக்கு, தெலுங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மோகிலிகிட்டா மகேஷ், 33, என்பவருடையது என்பது தெரிந்தது.

இதையடுத்து, தெலுங்கானா மாநிலம் மொய்னாபாத் போலீசாரின் உதவியுடன், கடந்த 27-ம் தேதி மகேஷை கைது செய்த சைபர் கிரைம் போலீசார், நீதிமன்ற அனுமதியுடன் சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.

விசாரணையில், ஆன்லைன் சேவை நடத்தி வந்த மகேஷ், மோடிக்கு தன் வங்கி கணக்கை பயன்படுத்த அனுமதித்ததும், அதற்காக 2.75 லட்சம் ரூபாய் கமிஷன் பெற்றதும் அம்பலமானது. மகேஷை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், நேற்று சிறையில் அடைத்தனர். தலைமறைவாக உள்ள முக்கிய சைபர் மோசடி கும்பலை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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