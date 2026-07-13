அதிக சத்தத்துடன் 'ரீல்ஸ்' பார்க்க மாநகர பேருந்துகளிலும் தடை?
அதிக சத்தத்துடன் 'ரீல்ஸ்' பார்க்க மாநகர பேருந்துகளிலும் தடை?
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:27 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 PM
சென்னை:மாநகர பேருந்துகளில் பயணிக்கும் சிலர், மொபைல் போனில் அதிக சத்ததுடன் வீடியோ பார்ப்பதால், மற்ற பயணியருக்கு தொந்தராக மாறிவிடுகிறது. மெட்ரோ ரயிலில் உள்ளதுேபோல, மாநகர பேருந்துகளிலும், இதற்கு தடை விதிக்க வேண்டுமென, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, பயணியர் சிலர் கூறியதாவது:
மாநகர பேருந்துகளில் வழித்தடம், நிறுத்தம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியிடுகிறது. பேருந்துகளில் வருவோரில் சிலர், தங்கள் மொபைல்போனில், 'ஹெட்போன்' பயன்படுத்தாமல், அதிக சத்துடன் பாடல்கள் கேட்பது, ரீல்ஸ் போன்ற வீடியோ பார்ப்பது, 'கேம்' விளையாடுகின்றனர்.
இது, சக பயணியருக்கு தொந்தரவு ஏற்படுத்துகிறது. சில நேரங்களில் நிறுத்த அறிவிப்பு கூட கேட்க முடிவதில்லை.
நடத்துனர்கள் தட்டி கேட்பதால், வாக்குவாதமும் நடக்கிறது. நிர்வாகம் தரப்பில் எந்த தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்காத நிலையில், நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என, நடத்துனர்கள் புலம்புகின்றனர்.
எனவே, மெட்ரோ ரயில்களில் இருப்பது போல், மாநகர பேருந்துகளிலும், 'ஹெட்போன்' பயன்படுத்தாமல், அதிக சத்துடன் பாடல்கள் கேட்பது, ரீல்ஸ் போன்ற வீடியோ பார்ப்பதை தடை செய்ய வேண்டும். மீறுவோருக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, 'பயணியர் புகார்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து, நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்' என்றனர்.
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