தீவுத்திடல் பட்டாசு கடை டெண்டர் :தேர்வான சங்கத்துக்கு வழங்கி உத்தரவு
தீவுத்திடல் பட்டாசு கடை டெண்டர் :தேர்வான சங்கத்துக்கு வழங்கி உத்தரவு
UPDATED : அக் 28, 2026 10:54 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:24 PM
சென்னை: தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைப்பது தொடர்பான இ - டெண்டரை, சென்னை பட்டாசு முகவர்கள் நலச்சங்கத்துக்கு ஒதுக்கீடு செய்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டியை முன்னிட்டு, சென்னை தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனைக்காக இடம் ஒதுக்கி தர உத்தரவிட கோரி, சென்னை பட்டாசு முகவர்கள் நலச்சங்கத்தின் தலைவர் நடராஜன் சார்பில், வழக்கறிஞர் எம்.விஜய் ஆனந்த், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, 'கடைகள் ஒதுக்குவது தொடர்பான இ- - டெண்டரில் பங்கேற்கும்படி அறிவுறுத்தி, மனுதாரர் சங்கத்துக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது' என, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், மனுதாரர் சார்பில் வழக்கறிஞர் எம்.விஜய் ஆனந்த் ஆஜராகி, “இ - டெண்டர் நடைமுறை கண்துடைப்பாக நடத்த வாய்ப்பு உள்ளது,” என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, 'இ - டெண்டரை கண்காணிக்க இருப்பதாக தெரிவித்த உயர் நீதிமன்றம், கடந்த 22ம் தேதி வரை பெறப்பட்ட டெண்டர் படிவங்களை திறந்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, உயர் நீதிமன்ற பதிவாளருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு, நீதிபதி பி.டி.ஆஷா முன், நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பதிவாளர் தரப்பில் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், 23ம் தேதி டெண்டர்கள் திறக்கப்பட்டதாகவும், இரண்டு டெண்டர்கள் மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், அதில் சென்னை பட்டாசு முகவர்கள் நலச்சங்கம் தகுதி பெற்று உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை பதிவு செய்த நீதிபதி, தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வருவதால், தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைப்பது தொடர்பாக, டெண்டர் ஒதுக்கீட்டு உத்தரவுகளை, தகுதி பெற்ற மனுதாரர் சங்கத்துக்கு உடனே வழங்க வேண்டும் என, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்துக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தார்.