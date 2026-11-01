ஐ.டி., ஊழியர் பலி கார் ஓட்டுநர் கைது

ADDED : அக் 31, 2026 04:27 PM
சென்னை: கார் மோதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஐ.டி., ஊழியர் உயிரிழந்ததை அடுத்து, விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் ஓட்டுநரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஈஞ்சம்பாக்கம், திருவள்ளுவர் சாலை, பெத்தல் நகரைச் சேர்ந்தவர் மதன், 25; ஐ.டி., ஊழியர். இவர் நேற்று (அக்.,30) நள்ளிரவு பணி முடிந்து, கோட்டூர்புரம் ராஜிவ் காந்தி சாலை வழியாக டி.வி.எஸ்., ஸ்போர்ட்ஸ் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது பின்னால் வந்த 'டாடா டிகர்' கார், அவரது இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது. இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த மதன், ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (அக்.,31) அதிகாலை உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த மயிலாப்பூர் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார், விபத்தை ஏற்படுத்திய பெருங்குடியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்துராஜ், 39, என்பவரை கைது செய்து, காரை பறிமுதல் செய்தனர்.