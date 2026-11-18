அய்யப்பனை வேண்டி மாலை போடும் முன் ‘சில்மிஷம்’ ஐ.டி., நிறுவன ஊழியர் கைது
அய்யப்பனை வேண்டி மாலை போடும் முன் ‘சில்மிஷம்’ ஐ.டி., நிறுவன ஊழியர் கைது
ADDED : நவ 18, 2026 10:27 PM
அம்பத்துார்: அய்யப்பனை வேண்டி மாலை போடுவதற்கு முன், சாலையில் நடந்து சென்ற 25 வயது இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட, ஐ.டி., நிறுவன ஊழியரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
அம்பத்துார் காவல் சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த 25 வயது இளம்பெண், அம்பத்துார் ஓ.டி., பேருந்து நிலையத்திற்கு நேற்று (நவ.,17) நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது எதிர் திசையில், ‘டி.வி.எஸ்., ஸ்ட்ரீக்’ ஸ்கூட்டரில் வந்த வாலிபர், இளம்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டு தப்பினார்.
இளம்பெண் புகாரையடுத்து, அம்பத்துார் போலீசார் விசாரித்து, மேனாம்பேடு, பாரதியார் தெருவைச் சேர்ந்த ராஜவேல், 22, என்பதும், ஐ.டி., நிறுவன ஊழியர் என்பதும் தெரிந்தது. அவரை போலீசார் இன்று (நவ.,18) கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
சம்பவத்தில் ஈடுபடுவதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன், அருகில் உள்ள கோவிலில், அய்யப்பனை வேண்டி மாலையிட்டுள்ளார்.