ஐ.டி., ஊழியரிடம் அத்துமீறல்: ஜோதிடரிடம் விசாரணை

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ADDED : அக் 30, 2026 09:24 PM
சென்னை: ஐ.டி., பெண் ஊழியரிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரை அடுத்து, கோயம்புத்துாரை சேர்ந்த ஜோதிடரிடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சென்னையைச் சேர்ந்த 30 வயது பெண் ஒருவர், ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இவரது பெற்றோருக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இதனால் தோழியின் மூலம், கோவை அருகே உள்ள ஜோதிடர் அறிமுகமாகியுள்ளார்.
திருமண தோஷம்
பெண்ணின் தந்தையின் ஜாதகத்தில் தோஷம் இருப்பதாகக் கூறி, அந்த ஜோதிடர் பெண்ணின் வீட்டிற்கு வந்து சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தியுள்ளார்.
மேலும், பெண்ணின் ஜாதகத்தில் இருக்கும் திருமண தோஷத்தை போக்க வேண்டும் என்றால், தனியாக பரிகாரப் பூஜை செய்ய வேண்டும் எனக் கூறி, வெளியிடங்களுக்கு அழைத்து சென்று, பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதே பாணியில் திருப்பூரைச் சேர்ந்த மற்றொரு பெண்ணையும், அந்த ஜோதிடர் ஏமாற்றி சீரழித்தது தெரியவந்தது.
பரிகார பூஜை
பாதிக்கப்பட்ட சென்னை பெண் மேற்கு தாம்பரம் இணை கமிஷனரிடமும், திருப்பூரைச் சேர்ந்த பெண் கோவை ரூரல் எஸ்.பி., அலுவலகம் மற்றும் கலெக்டர் அலுவலகத்திலும் புகார் அளித்துள்ளனர்.
இந்த புகார்களின் அடிப்படையில், மேட்டுப்பாளையம் மகளிர் போலீசார், அந்த ஜோதிடரிடம் விசாரணை நடத்தினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், மேலும் பல பெண்களிடம் அவர் ஜாதகம், பரிகாரம் என்ற பெயரில் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளது. தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.