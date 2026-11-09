தவெக அரசுக்கு இது தலை தீபாவளி: சபாநாயகர்

ADDED : நவ 08, 2026 06:51 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:51 AM
சென்னை: சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் கட்சி நிர்வாகிகள், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசுகளை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் கலந்து கொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது; மக்கள் நெஞ்சங்களில் நிறைந்திருக்கும் முதல்வர் விஜய்யின் நல்லாட்சி அமைந்து 188 நாள் என்று கருதுகிறேன். நாளும் நல்ல திட்டங்களை வழங்கி வரும் இந்த அரசுக்கு இது தலை தீபாவளி. ஒரு குதூகலமான தீபாவளி. தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
எங்கும் இன்பம் நிறையட்டும். குதூகலம் பொங்கட்டும். இந்த தீப ஒளி தமிழகம் முழுதும் பரவட்டும். தமிழகம் மற்ற மாநிலங்களைக் காட்டிலும் விஞ்சி நிற்கும் சூழ்நிலை தொடர்ந்து உருவாகட்டும். அதற்கு நாம் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.