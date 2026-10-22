மல்லிகை, சாமந்தி பூக்கள் விலை கிடுகிடு உயர்வு

ADDED : அக் 17, 2026 05:21 PM
சென்னை: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, பிராட்வே பூ சந்தையில், பூக்களின் விலை கிடுகடுவென உயர்ந்துள்ளது.
பிராட்வே, பத்திரியன் தெருவில் பூ சந்தை உள்ளது. இங்கு, எண்ணுார், திருவொற்றியூர், ராயபுரம், வண்ணாரப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளின் பூ வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள், மொத்தமாகவும், சில்லரையாகவும், பூக்களை வாங்கி செல்வர்.
இந்நிலையில், ஆயுதபூஜை நாளை கொண்டாடப்படுவதால், பூக்கள் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.
நேற்று முன்தினம், 300 கிராம் மல்லிகை பூ, 350 ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில் நேற்று, 400 முதல் 440 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
அதேபோல், ஒரு கிலோ 300 ரூபாய்க்கு விற்ற சாமந்தி, 340 முதல் 400 ரூபாய்க்கும், 280 ரூபாய்க்கு விற்ற சாக்லேட் ரோஜா, 330 ரூபாயும், பன்னீர் ரோஜா, 230 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின.
மேலும், 300 கிராம் முல்லை, 300 ரூபாய்; ஜாதி மல்லி, 350 ரூபாய்; அரளி பூ 300 முதல் 340 ரூபாய்; சம்பங்கி பூக்கள் 130 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகின.
பூ சந்தை வியாபாரியும், தமிழ்நாடு வணிகர் பேரவை சங்க மாநிலத் துணைத் தலைவருமான ராஜேந்திரன் கூறுகையில், ‘‘மல்லிகை பூ வரத்து மிகவும் குறைந்துள்ளது. அதனால், பண்டிகையொட்டி பூக்களின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது,’’ என்றார்.