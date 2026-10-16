எஸ்.ஐ., போல நடித்து நகை பறித்தவர் கைது

UPDATED : அக் 15, 2026 10:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
தேனாம்பேட்டை: போலீஸ் எஸ்.ஐ., எனக்கூறி நகை பறித்த சட்டக்கல்லுாரி மாணவரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
மெரினா, காமராஜர் சாலையில் உள்ள, குடிசை மாற்றுவாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் உதவிப் பொறியாளராகப் பணியாற்றி வருபவர் ஆன்றோ ரித்தீஷ், 27.
கடந்த: ம் தேதி, தேனாம்பேட்டை, எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள முடி திருத்தும் கடைக்கு நடந்துச் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, பைக்கில் வந்த வாலிபர், போலீஸ் எஸ்.ஐ., என அறிமுகம் செய்துக்கொண்டு, ரித்தீஷை மிரட்டி 2 சவரன் நகையை பறித்து தப்பிச் சென்றார்.
தேனாம்பேட்டை போலீசாரின் விசாரணையில், அம்பத்துார், அயனம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த யஸ்வந்த், 24 என்பவர் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இவர், மதுரவாயலில் உள்ள தனியார் சட்டக்கல்லுாரியில், 4ம் ஆண்டு படித்து வருவதும் தெரியவந்தது. போலீசார், நேற்று அவரை கைது செய்தனர்.