ரூ.1.50 கோடி தங்க கட்டியுடன் நகைக்கடை உரிமையாளர் மாயம்
ரூ.1.50 கோடி தங்க கட்டியுடன் நகைக்கடை உரிமையாளர் மாயம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
சென்னை: தங்கக் கட்டியை மறுநாள் திருப்பித் தருவதாகக் கூறி, 1.50 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்று கிலோ தங்கக் கட்டியை வாங்கிச் சென்ற நகை உருக்கும் கடை உரிமையாளர் மாயமானார். அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கொடுங்கையூர், லட்சுமி தெருவைச் சேர்ந்த தன்மாய் பால், 43; தங்கக் கட்டி வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வருகிறார். இவருக்குத் தெரிந்த எடப்பாளையம், அனுமன்தாராயணன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த நகை உருக்கும் கடை உரிமையாளர் மனோகர், கடந்த 16ம் தேதி வாடிக்கையாளர் ஒருவருக்கு தங்கக் கட்டி தேவைப்படுவதாகவும், மறுநாள் திருப்பித் தருவதாகவும் கூறி தங்கம் கேட்டுள்ளார்.
இதை நம்பிய தன்மாய் பால், 1.50 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்று கிலோ தங்கக் கட்டியைக் கொடுத்துள்ளார். மறுநாள் தங்கக் கட்டியைக் கேட்டு மனோகரின் மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டபோது, அது அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, மனோகரின் கடைக்குச் சென்று பார்த்தபோது, கடை பூட்டப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து யானைகவுனி காவல் நிலையத்தில் தன்மாய் பால் அளித்த புகார்படி, போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு வழக்குப் பதிவு செய்து, மூன்று கிலோ தங்கக் கட்டியுடன் மாயமான மனோகரைத் தேடி வருகின்றனர்.