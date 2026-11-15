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பெண் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து நகைகள் திருட்டு
பெண் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து நகைகள் திருட்டு
ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM
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ஆவடி: ஆவடி காவலர் குடியிருப்பில் வசிக்கும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு பெண் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து புகுந்த மர்ம நபர்கள், பீரோவில் இருந்த இரண்டு சவரன் தங்க நகைகளை திருடி சென்றனர்.
ஆவடி, எச்.வி.எப்., சாலை, பக்தவத்சலபுரம் காவலர் குடியிருப்பில் வசிப்பவர் தேவிகா சுந்தரி, 45; சென்னை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர். இவரது கணவர் ரவி, 58, தனியார் நிறுவன ஊழியர்.
நேற்று (நவ.,13) காலை, தம்பதி, வழக்கம்போல் காலையில் பணிக்கு சென்றனர். இரவு, ரவி திரும்பியபோது வீட்டு முன்புற கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது.
உள்ளே, பீரோவில் வைத்திருந்த இரண்டு சவரன் தங்க நகைகள் திருடு போனது தெரிந்தது. இதுகுறித்து புகாரையடுத்து, ஆவடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, திருட்டில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.