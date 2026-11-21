/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/வேலை வாய்ப்பு முகாம் 300 பேருக்கு பணி ஆணை
ADDED : நவ 20, 2026 09:45 PM
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பள்ளிக்கரணை: பா.ஜ., தமிழக திறன் மேம்பாடு மற்றும் விளையாட்டுப் பிரிவு சார்பில், பள்ளிக்கரணையில் இன்று (நவ.,20) நடந்த இலவச வேலைவாய்ப்பு முகாமில், 300 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
காலை 11:00 முதல் மாலை 3:00 மணி வரை நடைபெற்ற இம்முகாமில், 60க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன; 300 இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு உடனடியாக வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
முகாமை, பா.ஜ., தேசிய துணைத் தலைவரும், எம்.பி.,யுமான புரந்தேஸ்வரி தொடங்கி வைத்து, முதற்கட்டமாக 30 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
பா.ஜ., மாநிலச் செயலர் சங்கர் ரவி ஏற்பாட்டில், ‘மேஜிக் பஸ்’ அமைப்பின் ஆதரவுடன் இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடந்தது.