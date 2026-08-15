அசோக் நகரில் வரும் 22ல் வேலை வாய்ப்பு முகாம்

ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
சென்னை, ஆக. 14–
‘சென்னை அசோக் நகரில், தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம், வரும் 22ம் தேதி நடத்தப்படும்’ என, சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டு மையங்கள் இணைந்து, தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாமை, வரும் 22ம் தேதி நடத்துக்கின்றன.
இம்முகாம், சென்னை, அசோக் நகரில் உள்ள அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், காலை 8:00 முதல் 3:00 மணி வரை நடைபெறும். இதில், 8ம் வகுப்பு முதல் பட்ட படிப்பு வரை படித்துள்ள அனைவரும் பங்கேற்கலாம்.
முகாமில், 300க்கும் மேற்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று, 1000க்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்ய உள்ளன.
பங்கேற்க கட்டணம் கிடையாது. பங்கேற்க விரும்புவோர், கிண்டியில் உள்ள மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது https://forms.gle/W4Kvwo9LeMZg4sKS7 என்ற படிவத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.