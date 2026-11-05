என்னை முடக்க சதி நடக்கிறது கபடி வீராங்கனை வேதனை

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ADDED : நவ 04, 2026 11:24 PM
கண்ணகி நகர்: ‘‘கபடி விளையாட விடாமல் முடக்க என் தாய் உள்ளிட்ட பலரும் முயற்சிக்கின்றனர். எனக்கு நியாயம் கிடைக்க அரசு உதவ வேண்டும்,’’ என, கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த கார்த்திகா, கடந்தாண்டு மத்திய ஆசிய நாடான பஹ்ரைனில் நடந்த கபடி போட்டியில் தங்கம் வென்றார்.
வெற்றியால் கிடைத்த பணம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்பாக கார்த்திகாவுக்கும், அவரது தாய் சரண்யாவுக்கும் இடையே பிரச்னை நிலவுகிறது.
இதற்கிடையே, அவரது கபடி பயிற்சியாளர் ராஜு, ‘போக்சோ’ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில், கார்த்திகா நேற்று அளித்த பேட்டி:
என் தந்தை, பாட்டி, தங்கையுடன் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன். என் தாய், என்னை பற்றி தவறான தகவல்களை பரப்புகிறார். எனக்கு ஆதரவளிப்போரையும் சிரமப்படுத்துகிறார்.
கபடி விளையாடுவதையும், எனக்கு பயிற்சி அளித்த குழு செயல்பாடுகளையும் தடுக்க சிலர் சூழ்ச்சி செய்கின்றனர்.
இதுகுறித்து போலீசில் புகார் அளித்துள்ளேன்.
பயிற்சி, போட்டிக்கு செல்லும் இடங்களில் சொல்ல முடியாத சிரமங்களை அனுபவிக்கிறேன். எனக்கு நியாயம் கிடைக்க தமிழக அரசு உதவ வேண்டும். ஒலிம்பிக்கில் விளையாடி நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.