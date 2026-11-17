UPDATED : நவ 16, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
மணலி: மணலி கடப்பாக்கத்தில் 58.33 கோடி ரூபாய் செலவில் சீரமைக்கப்பட்ட ஏரி, திறப்பு விழாவிற்கு தயார் நிலையில் உள்ளது. நடைபாதை, மைதானம் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
மணலி மண்டலம், கடப்பாக்கத்தில் 149 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏரி உள்ளது. சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த, 300 ஏக்கர் விவசாய நிலத்தின் நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் இந்த ஏரி, 6 – 12 அடி ஆழத்திற்கு சமனற்ற நிலையில் இருந்தது.
இதையடுத்து, ஆசிய வங்கியின் வளர்ச்சி நிதியான 50.91 கோடி மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியின் 7.42 கோடி ரூபாய் என, 58.33 கோடி ரூபாய் செலவில் ஏரியை துார்வாரி சீரமைக்கும் பணி, 2024, ஆக., மாதம் தொடங்கியது.
பணிகள் தொடங்கும்போதே, சுற்று வட்டார விவசாயிகள், ‘ஏரியில் இருந்து நான்கு மதகுகள் மற்றும் ஆயில் மோட்டர்கள் வழியாக, விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் எடுத்து வருகிறோம். சீரமைப்பு பணியால், விவசாயத்திற்கான நீர்பாசனம் பாதிக்கக்கூடாது’ என்றனர். அதுபோல் பாதிப்பு வராது என, அதிகாரிகளும் உத்தரவாதம் அளித்திருந்தனர்.
இதையடுத்து, ஏரியின் உட்புறத்தில் இருந்து, 7.2 லட்சம் கன மீட்டர் வண்டல் மண் அகற்றப்பட்டது. இதனால், 1.1 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் தேங்கும் கடப்பாக்கம் ஏரியில், 2.2 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் தேக்கி வைக்கும் வகையில் உள்ளது.
தவிர, சிறுவர் விளையாட்டு பூங்கா, கைப்பந்து உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளுக்கு அரங்கம், நடைபாதை, பறவைகள் தீவு உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது:
ஏரியில் இருந்து விவசாயத்திற்கு, தண்ணீர் எடுக்க போதிய வசதிகள் செய்து தரவில்லை. நான்கு மதகுகள் இருந்த நிலையில், மூன்று மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளன.
அந்த மதகுகளுக்கு செல்லவும், மோட்டர்களை கையாளவும் வசதி இல்லை. ஏரியை சரிவர துார்வாரவில்லை.
நீர்வரத்து வரும், உபரி நீர் வெளியேறும் பகுதிகளில் நிரந்தர பாதை ஏதும் அமைக்கவில்லை. தற்காலிகமான பணிகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரி கூறியதாவது:
ஏரியை ஆழப்படுத்தி, கரையை பலப்படுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகள் முழுதுமாக முடிந்துள்ளன. ஏரியை துார்வாரிய மண்ணை வைத்து தான், விளையாட்டு திடல், நடைபாதை உள்ளிட்ட தளங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் செல்ல மூன்று மதகுகள் உள்ளன. அதில், எந்த பிரச்னையும் கிடையாது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.