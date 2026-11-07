புதிய காவல் மாவட்டமாக உதயமாகிறது கிளாம்பாக்கம்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:26 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தில், நிர்வாக வசதிக்காகவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும், போக்குவரத்து நெரிசலை தீர்க்கவும், கிளாம்பாக்கத்தை தனியாக பிரித்து, புதிய காவல் மாவட்டமாக உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் – 13; காஞ்சிபுரத்தில் இரண்டு; செங்கல்பட்டில் இருந்து ஐந்து என, 20 காவல் நிலையங்களுடன், தாம்பரம் காவல் ஆணையரகம், 2022, ஜனவரியில் தொடங்கப்பட்டது.
இதில், தாம்பரம், பள்ளிக்கரணை என, இரண்டு காவல் மாவட்டங்கள் உள்ளன. தவிர, சட்டம் – ஒழுங்கு வசதிக்காக, மேடவாக்கம், படப்பை, சிங்கப்பெருமாள் கோவில், கிளாம்பாக்கம், திருமுடிவாக்கம் ஆகிய இடங்களில், புதிய காவல் நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
தற்போது, தாம்பரம் காவல் மாவட்டத்தில், சட்டம் – ஒழுங்கு 15; மகளிர் – மூன்று என, மொத்தம் 18 காவல் நிலையங்கள் உள்ளன. பள்ளிக்கரணையில் 10 சட்டம் – ஒழுங்கு காவல் நிலையங்களும், மூன்று மகளிர் காவல் நிலையங்களும் உள்ளன.
தாம்பரம் காவல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, தாம்பரம் ரயில் மற்றும் பேருந்து நிலையம், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம், மக்கள் அதிகம் வந்து செல்லும் இடங்களாக உள்ளன.
அவர்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும், தொடர் விடுமுறை, பண்டிகை நாட்களில் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில், பெருங்களத்துார் முதல் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் வரை ஏற்படும் நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், கூடுதல் போலீசார் நியமிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்நிலையில், நிர்வாக வசதிக்காக, ஏற்கனவே உள்ள இரண்டு காவல் மாவட்டங்களுடன் மூன்றாவதாக, கிளாம்பாக்கம் காவல் மாவட்டத்தை, புதிதாக உருவாக்குவதற்கான ஆயத்த பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதற்காக, கிளாம்பாக்கம் காவல் சரகம் ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளது.
இதன் கீழ், மணிமங்கலம், கூடுவாஞ்சேரி, கிளாம்பாக்கம் காவல் சரகங்கள் கொண்டுவரப்பட உள்ளன. தீபாவளி பண்டிகை முடிந்ததும், தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தில் கிளாம்பாக்கம் காவல் மாவட்டம் உதயமாகும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல், தாம்பரம் காவல் மாவட்டத்தில் தாம்பரம், சேலையூர், பல்லாவரம் சரகங்கள்; பள்ளிக்கரணை காவல் மாவட்டத்தில் செம்மஞ்சேரி, கேளம்பாக்கம் சரகங்களாக பிரிக்கப்பட உள்ளன.