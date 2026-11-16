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கந்த சஷ்டி விரதம் எதிரொலி:களையிழந்த காசிமேடு மீன் சந்தை

கந்த சஷ்டி விரதம் எதிரொலி:களையிழந்த காசிமேடு மீன் சந்தை

UPDATED : நவ 15, 2026 07:38 PM

ADDED : நவ 15, 2026 04:32 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 07:38 PM ADDED : நவ 15, 2026 04:32 PM

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காசிமேடு: கந்த சஷ்டி விரதம் காரணமாக, ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று (நவ.,15) காசிமேடு மீன் சந்தையில் மக்கள் வருகை குறைந்து களையிழந்து காணப்பட்டது.

காசிமேடு மீன்பிடித்துறைமுகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும். அதேபோல, மீன்களும் 250 டன் முதல் 400 டன் அளவு விற்பனைக்கு வரும்.

'அக்வான்' புயல் சின்னம் காரணமாக, ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் உடனடியாக கரை திரும்ப அறிவுறுத்தப்பட்டதால், கடந்த சில நாட்களாக படிப்படியாக விசைப்படகுகள் கரை திரும்பின. எஞ்சிய படகுகளும்நேற்று கரை திரும்பின.

கந்த சஷ்டி விரதம் எதிரொலியாக பலரும் அசைவ உணவை தவிர்த்தனர். மேலும், பெரிய ரக மீன்கள் வரத்து குறைந்ததாலும், மக்கள் கூட்டம் இல்லாததாலும், எதிர்பார்த்த விலைக்கு மீன்கள் விற்பனையாகவில்லை.

காசிமேடு மீன் சந்தையும் எதிர்பார்த்த அளவு மக்கள் வரத்து இல்லாமல் களையிழந்து காணப்பட்டது.

நான்கு நாட்களுக்கு புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், படகுகள் அனைத்தும் கரைகளில் கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளதால், அடுத்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விலை எகிறும் எனக் கூறப்படுகிறது.

மீன்கள் | கிலோ (ரூ)


வஞ்சிரம் | 900 - 1,000
வரி நண்டு | 500 - 600
நண்டு | 300 - 400
பாறை | 500 - 600
வெ.வவ்வால் | 800 - 900
கறுப்பு வவ்வால் | 700 - 800
சீலா | 500 - 600
சங்கரா | 300 - 400
இறால் | 400 - 500
டைகர் இறால் | 1,100 - 1,200
கடம்பா | 300 - 400
கானாங்கெளுத்தி | 50 - 100



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