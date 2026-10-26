பவுர்ணமியால் விற்பனை குறைந்து களையிழந்த காசிமேடு மீன் சந்தை
பவுர்ணமியால் விற்பனை குறைந்து களையிழந்த காசிமேடு மீன் சந்தை
ADDED : அக் 25, 2026 03:38 PM
காசிமேடு: ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி நாளையொட்டி, மக்கள் அசைவ உணவுகளைத் தவிர்த்து விரதம் இருந்ததால், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வழக்கமாகக் களைகட்டும் காசிமேடு மீன் சந்தை, இன்று (அக்.,25) மக்கள் வரத்து குறைந்து களையிழந்து காணப்பட்டது. மேலும், புயல் எதிரொலியால் மீன்வரத்தும் குறைந்தது.
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி சிவபெருமானுக்கு உரிய நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்நாளில் அசைவ உணவுகளைத் தவிர்த்து, விரதம் இருந்து, அன்னாபிஷேக பூஜையில் பங்கேற்பது வழக்கம். இதன் காரணமாக, இன்று காசிமேடு மீன் சந்தைக்கு மீன் வாங்க வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தது.
இதற்கிடையே, புயலுக்கு முன் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள், ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, 50 விசைப்படகுகளில் கரை திரும்பினர். இருப்பினும், புயல் காரணமாக மீன்வரத்து குறைந்திருந்தது. சந்தையில் கானாங்கெளுத்தி மீன்களின் வரத்து அதிகமாகக் காணப்பட்டது.
விற்பனையில், உயர்ரக வவ்வால் மீன் கிலோ 1,700 ரூபாய்க்கும், டைகர் இறால் கிலோ 1,300 ரூபாய்க்கும், வஞ்சரம் மீன் கிலோ 1,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. பவுர்ணமியையொட்டி மக்கள் வரத்து குறைந்ததுடன், புயல் பாதிப்பால் மீன்வரத்தும் குறைந்ததால், சந்தை வழக்கமான பரபரப்பின்றிக் காணப்பட்டது.
மீன்கள் கிலோ (ரூ.)
வஞ்சரம் 900 – 1,000
கருப்பு வவ்வால் 800 – 900
உயர்ரக வவ்வால் 1,600 – 1,700
டைகர் இறால் 1,200 – 1,300
சீலா 400 – 500
பாறை 500 – 600
சங்கரா 300 – 400
கடல் விரால் 500 – 600
இறால் 400 – 500
நண்டு 300 – 400
தும்பிலி 100 – 150
கானாங்கெளுத்தி (பெரியது) 100 – 150
கானாங்கெளுத்தி (சிறியது) 50 – 100