கத்திப்பாரா – விமான நிலையம் ரூ.11 கோடியில் பசுமை வழித்தடம்: முதல்வர் விஜய் அடிக்கல்
கத்திப்பாரா – விமான நிலையம் ரூ.11 கோடியில் பசுமை வழித்தடம்: முதல்வர் விஜய் அடிக்கல்
ADDED : நவ 18, 2026 08:31 PM
சென்னை: கிண்டி கத்திப்பாரா முதல் விமான நிலைய நுழைவாயில் வரை, 5.30 கி.மீ., நீள பசுமை வழித்தடம் அமைக்கும் பணிக்கு, முதல்வர் விஜய் நேற்று, அடிக்கல் நாட்டினார்.
மணலி மண்டலத்தில் 58.3 கோடி ரூபாய் செலவில், கடப்பாக்கம் ஏரி புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாத்துார் எம்.எம்.டி.ஏ., பகுதியில், நான்கு கோடி ரூபாயில் ஒருங்கிணைந்த நீர் உறிஞ்சும் பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
திரு.வி.க., நகர் மண்டலம், புளியந்தோப்பு தட்டான்குளத்தில் 35 கோடி ரூபாயில், கழிவுமாற்று நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 97.3 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இப்பணிகளை, முதல்வர் விஜய் நேற்று, திறந்து வைத்தார்.
மேலும், விமான நிலையப் பகுதியில் 11 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், பசுமை வழித்தடம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
சென்னை குடிநீர் வாரியம், ‘அமேசான்’ நிறுவனத்தின் சமூகப் பொறுப்பு நிதியில், நாள்தோறும் 10 லட்சம் லிட்டர் கழிவுநீரை சுத்திகரித்து மறுபயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரும் வகையில், கோட்டூர்புரத்தில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்துள்ளது.
பகிங்ஹாம் கால்வாய், அடையாறு ஆற்றில் கலக்கும் முகத்துவாரப் பகுதியில் 6,000 சதுர அடி நிலத்தில் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இந்நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும், பூங்காக்கள், சாலையோரச் செடிகள், மரங்களைப் பராமரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும்.
இத்திட்டத்தின் முழு மூலதனச் செலவு மற்றும் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான செயல்பாடு, பராமரிப்புச் செலவுகளை, ‘அமேசான்’ நிறுவனமே ஏற்றுள்ளது. தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமைச் செயலர் சாய்குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.