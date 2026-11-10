கிலோ ரூ.10க்கு சரிந்த சாமந்திப்பூ குப்பையில் கொட்டும் அவலம்
கிலோ ரூ.10க்கு சரிந்த சாமந்திப்பூ குப்பையில் கொட்டும் அவலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
கோயம்பேடு: கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்கள் வரத்து அதிகரித் தாலும், எதிர்பார்த்த விற்பனை இல்லாததால், சாமந்திப்பூ கிலோ, 60 ரூபாயில் இருந்து, 10 ரூபாயாக சரிந்துள்ளது. விற்பனையின்றி தேங்கி அழுகிய பூக்கள், குப்பையில் கொட்டும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை கோயம்பேடு பூ சந்தைக்கு ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, திரு வண்ணாமலை, ஊட்டி, திண்டுக்கல் மட்டுமின்றி, ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்தும், பூக்கள் விற் பனைக்கு வருகின்றன.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, சந்தைக்கு 600 டன் சாமந்தி பூக்கள் வந்தன. கிலோ 60 ரூபாய் வரை விற்பனை யானது.
வரத்து அதிகரித்தாலும், எதிர்பார்த்த அளவில் விற்பனை இல்லாததால் விலை கடுமையாக சரிந்தது. தீபாவளியன்று சாமந்திப்பூ கிலோ, 30 ரூபாயாக சரிந்தது.
விலை குறைந்தும் வாங்க ஆள் இல்லாததால் தற்போது கிலோ, 10 ரூபாய் விற்பனையாகிறது. டன் கணக்கில் சாமந்திப் பூக்கள் விற் காமல் தேக்கிவிட்டன.
இதனால், அழுகும் நிலையில் உள்ள பூக்கள் நேற்று குப்பையில் கொட்டப்பட்டன.