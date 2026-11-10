‘ரீச்’ நிறுவனத்துக்கு ‘கோச்சான்’ விருது

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ADDED : நவ 09, 2026 11:56 PM
சென்னை: ‘ரீச்’ தொண்டு நிறுவனம், 2026ம் ஆண்டுக்கான, ‘கோச்சான்’ விருதை பெற்றுள்ளது.
கொரியாவை சேர்ந்த கோச்சான் அறக்கட்டளை, ‘ஸ்டாப் டிபி பார்ட்னர்ஷிப்’ என்ற அமைப்புடன் இணைந்து, காசநோய் ஒழிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கிய தனி நபர் மற்றும் நிறுவனங்களை அங்கீகரித்து, இந்த விருதை வழங்குகிறது. இது, உலகின் மிகப்பெரிய விருதாக திகழ்கிறது.
இந்த ஆண்டுக்கான கோச்சான் விருது, தமிழகத்தை சேர்ந்த ‘ரீச் ’அமைப்புக்கும், கென்யாவை சேர்ந்த இரு அமைப்புகளுக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘ரீச்’ நிறுவனம், பல ஆண்டுகளாக, காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
‘இந்த விருது எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள குடும்பங்களின் ஆதரவை அங்கீகரிப்பதாகும்’ என, ரீச் அமைப்பின் இயக்குநர் அனந்த கிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.