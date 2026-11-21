கோட்டூர்புரம் ஞானசேகரன் தம்பி ரூ.10 லட்சத்துடன் ஓட்டம்
கோட்டூர்புரம் ஞானசேகரன் தம்பி ரூ.10 லட்சத்துடன் ஓட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:36 PM
சென்னை: நண்பரிடம் வாங்கிய, 10 லட்சம் ரூபாயுடன் ஓட்டம் பிடித்த, அண்ணா பல்கலை பாலியல் வன்முறை வழக்கில் கைதான, ஞானசேகரின் தம்பி சுரேஷ், 33 என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சென்னை, கோட்டூர்புரத்தை சேர்ந்தவர் ஞானசேகரன், 39. இவர், அண்ணா பல்கலை மாணவி ஒருவரை பாலியல் வன்முறை செய்த வழக்கில் கைதாகி, தண்டனை பெற்று, சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவரது சகோதரர் சுரேஷ், 33. இவர், ‘கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள நகை அடகு கடை ஒன்றில், 16 சவரனுக்கு மேல் நகை அடகு வைத்துள்ளேன். நகையை ஏலம் விடுவது தொடர்பாக நோட்டீஸ் வந்துள்ளது. ஏலம் விடுவதற்குள் நகையை மீட்க 10 லட்சம் ரூபாய் வேண்டும். நகையை மீட்டவுடன், 10 லட்சத்துடன் சேர்த்து, கூடுதலாக, 50 ஆயிரம் ரூபாய் தருகிறேன்' என, நண்பர் பிரசாந்த் என்பவரிடம் கேட்டுள்ளார்.
இதை நம்பி, திருவல்லிக்கேணியில் நகை கடை வைத்து இருக்கும் அன்சாரி என்பவரிடம் 10 லட்சம் ரூபாயை வாங்கி பிரசாந்த் கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பணத்துடன் நகையை மீட்டு வருவதாக கூறிச் சென்ற சுரேஷ், பணத்துடன் ஓட்டம் பிடித்து விட்டார்.
இதுகுறித்து, கோட்டூர்புரம் காவல் நியைத்தில், பிரசாந்த் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, சுரேஷை தேடி வருகின்றனர்.