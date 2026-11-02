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கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம் / கிலோ – ரூபாய்

கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம் / கிலோ – ரூபாய்

UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 01, 2026 03:44 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 01, 2026 03:44 PM

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காய்கறி – கிலோ/ ரூபாய்

வெங்காயம் : 70 – 75

கர்நாடகா வெங்காயம் : 58 – 65

சின்ன வெங்காயம் : 70 – 140

தக்காளி : 30 – 50

உருளை : 15 – 30

கேரட் : 8 – 30

பீன்ஸ் : 80 – 100

பீட்ரூட் : 20 – 50

சவ் சவ் : 25 – 30

முள்ளங்கி : 25 – 30

முட்டைக்கோஸ் : 15 – 18

வெண்டைக்காய் : 15 – 20

கத்திரிக்காய் : 30 – 40

பாகற்காய் : 40 – 50

புடலங்காய் : 30 – 35

சேனைக்கிழங்கு : 30 – 40

சுரக்காய் : 15 – 25

முருங்கைக்காய் : 60 – 80

காலிபிளவர் : 20 – 25

வெள்ளரி : 40

பச்சை மிளகாய் : 50 – 60

அவரைக்காய் : 40 – 50

பீர்க்கங்காய் : 30 – 40

நுாக்கல் : 40

கோவைக்காய் : 20 – 30

கொத்தவரை : 25 – 30

வாழைக்காய் : 8 – 10

இஞ்சி : 80 – 170

பூண்டு : 130 – 230

குடைமிளகாய் : 45– 50

எலுமிச்சை : 100 – 120

மாங்காய் : 80 – 90

தேங்காய் : 50 – 55

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