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கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம் / கிலோ – ரூபாய்
கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம் / கிலோ – ரூபாய்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 03:44 PM
அ நிறம் | அளவு
காய்கறி – கிலோ/ ரூபாய்
வெங்காயம் : 70 – 75
கர்நாடகா வெங்காயம் : 58 – 65
சின்ன வெங்காயம் : 70 – 140
தக்காளி : 30 – 50
உருளை : 15 – 30
கேரட் : 8 – 30
பீன்ஸ் : 80 – 100
பீட்ரூட் : 20 – 50
சவ் சவ் : 25 – 30
முள்ளங்கி : 25 – 30
முட்டைக்கோஸ் : 15 – 18
வெண்டைக்காய் : 15 – 20
கத்திரிக்காய் : 30 – 40
பாகற்காய் : 40 – 50
புடலங்காய் : 30 – 35
சேனைக்கிழங்கு : 30 – 40
சுரக்காய் : 15 – 25
முருங்கைக்காய் : 60 – 80
காலிபிளவர் : 20 – 25
வெள்ளரி : 40
பச்சை மிளகாய் : 50 – 60
அவரைக்காய் : 40 – 50
பீர்க்கங்காய் : 30 – 40
நுாக்கல் : 40
கோவைக்காய் : 20 – 30
கொத்தவரை : 25 – 30
வாழைக்காய் : 8 – 10
இஞ்சி : 80 – 170
பூண்டு : 130 – 230
குடைமிளகாய் : 45– 50
எலுமிச்சை : 100 – 120
மாங்காய் : 80 – 90
தேங்காய் : 50 – 55