/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்
UPDATED : அக் 25, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 25, 2026 03:36 PM
அ நிறம் | அளவு
காய்கறி விலை (ரூ.)
வெங்காயம் 50 – 58
கர்நாடகா வெங்காயம் 38 – 40
சின்ன வெங்காயம் 70 –100
தக்காளி 30 – 50
உருளை 15 – 30
கேரட் 15 – 30
பீன்ஸ் 40 – 55
பீட்ரூட் 35 – 50
சவ்சவ் 25 – 30
முள்ளங்கி 25 – 30
முட்டைக்கோஸ் 10 – 15
வெண்டை 15 – 20
கத்திரிக்காய் 15 – 30
பாகற்காய் 40 – 50
புடலங்காய் 20 – 25
சேனைக்கிழங்கு 30 – 40
சுரக்காய் 15 – 25
முருங்கைக்காய் 30 – 40
காலிபிளவர் 20 – 25
வெள்ளரி 40
பச்சை மிளகாய் 50 – 60
அவரைக்காய் 40 – 50
பீர்க்கங்காய் 30 – 40
நுாக்கல் 30 – 35
கோவக்காய் 20 – 30
கொத்தவரை 25 – 30
வாழைக்காய் 8 – 10
இஞ்சி 80 – 170
பூண்டு 130 – 230
குடைமிளகாய் 45 – 50
எலுமிச்சை 140 – 160
மாங்காய் 80 – 90
தேங்காய் 52 – 56