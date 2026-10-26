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கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்

கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்

UPDATED : அக் 25, 2026 03:38 PM

ADDED : அக் 25, 2026 03:36 PM

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UPDATED : அக் 25, 2026 03:38 PM ADDED : அக் 25, 2026 03:36 PM

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அ நிறம் | அளவு

காய்கறி விலை (ரூ.)

வெங்காயம் 50 – 58

கர்நாடகா வெங்காயம் 38 – 40

சின்ன வெங்காயம் 70 –100

தக்காளி 30 – 50

உருளை 15 – 30

கேரட் 15 – 30

பீன்ஸ் 40 – 55

பீட்ரூட் 35 – 50

சவ்சவ் 25 – 30

முள்ளங்கி 25 – 30

முட்டைக்கோஸ் 10 – 15

வெண்டை 15 – 20

கத்திரிக்காய் 15 – 30

பாகற்காய் 40 – 50

புடலங்காய் 20 – 25

சேனைக்கிழங்கு 30 – 40

சுரக்காய் 15 – 25

முருங்கைக்காய் 30 – 40

காலிபிளவர் 20 – 25

வெள்ளரி 40

பச்சை மிளகாய் 50 – 60

அவரைக்காய் 40 – 50

பீர்க்கங்காய் 30 – 40

நுாக்கல் 30 – 35

கோவக்காய் 20 – 30

கொத்தவரை 25 – 30

வாழைக்காய் 8 – 10

இஞ்சி 80 – 170

பூண்டு 130 – 230

குடைமிளகாய் 45 – 50

எலுமிச்சை 140 – 160

மாங்காய் 80 – 90

தேங்காய் 52 – 56

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