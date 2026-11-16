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கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்

கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்

UPDATED : நவ 15, 2026 02:56 PM

ADDED : நவ 15, 2026 02:54 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 02:56 PM ADDED : நவ 15, 2026 02:54 PM

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அ நிறம் | அளவு

காய்கறி | விலை (ரூ.)

வெங்காயம் | 56 – 58

கர்நாடகா வெங்காயம் | 36 – 40

சின்ன வெங்காயம் | 70 – 150

தக்காளி | 15 – 35

உருளை | 25 – 50

கேரட் | 15 – 40

பீன்ஸ் | 40 – 60

பீட்ரூட் | 35 – 40

சவ்சவ் | 20 – 30

முள்ளங்கி | 35 – 40

முட்டைக்கோஸ் | 15 – 20

வெண்டை | 20 – 30

கத்திரிக்காய் | 20 – 30

பாகற்காய் | 30 – 40

புடலங்காய் | 20 – 25

சேனைக்கிழங்கு | 20 – 30

சுரக்காய் | 15 – 20

முருங்கைக்காய் | 90 – 120

காலிபிளவர் | 20 – 25

வெள்ளரி | 15 – 20

பச்சை மிளகாய் | 40 – 50

அவரைக்காய் | 30 – 35

பீர்க்கங்காய் | 35 – 40

நுாக்கல் | 40 – 50

கோவைக்காய் | 20 – 30

கொத்தவரை | 25 – 30

வாழைக்காய் | 7 – 10

இஞ்சி | 50 – 100

பூண்டு | 230 – 320

குடைமிளகாய் | 40 – 50

எலுமிச்சை | 90 – 140

மாங்காய் | 50 – 60

தேங்காய் | 50 – 54

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