/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்
UPDATED : நவ 15, 2026 02:56 PM
ADDED : நவ 15, 2026 02:54 PM
அ நிறம் | அளவு
காய்கறி | விலை (ரூ.)
வெங்காயம் | 56 – 58
கர்நாடகா வெங்காயம் | 36 – 40
சின்ன வெங்காயம் | 70 – 150
தக்காளி | 15 – 35
உருளை | 25 – 50
கேரட் | 15 – 40
பீன்ஸ் | 40 – 60
பீட்ரூட் | 35 – 40
சவ்சவ் | 20 – 30
முள்ளங்கி | 35 – 40
முட்டைக்கோஸ் | 15 – 20
வெண்டை | 20 – 30
கத்திரிக்காய் | 20 – 30
பாகற்காய் | 30 – 40
புடலங்காய் | 20 – 25
சேனைக்கிழங்கு | 20 – 30
சுரக்காய் | 15 – 20
முருங்கைக்காய் | 90 – 120
காலிபிளவர் | 20 – 25
வெள்ளரி | 15 – 20
பச்சை மிளகாய் | 40 – 50
அவரைக்காய் | 30 – 35
பீர்க்கங்காய் | 35 – 40
நுாக்கல் | 40 – 50
கோவைக்காய் | 20 – 30
கொத்தவரை | 25 – 30
வாழைக்காய் | 7 – 10
இஞ்சி | 50 – 100
பூண்டு | 230 – 320
குடைமிளகாய் | 40 – 50
எலுமிச்சை | 90 – 140
மாங்காய் | 50 – 60
தேங்காய் | 50 – 54