கோயம்பேடு – நந்தம்பாக்கம் இடையே ஆறு மாதங்களில் மெட்ரோ ரயில் ஓடும்: அதிகாரிகள் நம்பிக்கை
கோயம்பேடு – நந்தம்பாக்கம் இடையே ஆறு மாதங்களில் மெட்ரோ ரயில் ஓடும்: அதிகாரிகள் நம்பிக்கை
UPDATED : அக் 12, 2026 06:58 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:36 PM
சென்னை: ‘சென்னையில் அடுத்தகட்டமாக, கோயம்பேடு முதல் நந்தம்பாக்கம் வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை, ஆறு மாதங்களில் பயன்பாட்டிற்கு வரும்’ என, மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னையில், இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், பூந்தமல்லி – கலங்கரை விளக்கம் தடத்தில், பூந்தமல்லி – வடபழனி இடையே மெட்ரோ ரயில் சேவையை, பிரதமர் மோடி நேற்று முன்தினம் தொடங்கி வைத்தார். இரண்டு நாட்களில், 70,000க்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்துள்ளனர்.
அடுத்தகட்டமாக, மாதவரம் – சோழிங்கநல்லுார் வழித்தடத்தில், கோயம்பேடு – நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையம் இடையே பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகின்றன.
இதுகுறித்து, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னையில் இரண்டாம் கட்டமாக, மூன்று வழித்தடங்களில், 118 கி.மீ., துாரம் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதில், 47 கி.மீ., துாரமுள்ள மாதவரம் - – சோழிங்கநல்லுார் தடத்தில், 46 ரயில் நிலையங்கள் அமைகின்றன. இந்த தடத்தில் பெரும்பாலும், மேம்பால பாதையாக இருப்பதால் பணிகள் தாமதமின்றி நடந்து வருகின்றன.
மாதவரம், ரெட்டேரி, கொளத்துார், அண்ணா நகர், கோயம்பேடு, விருகம்பாக்கம், போரூர், நந்தம்பாக்கம் வரை, மேம்பாலத்தில் பாதைகள் அமைத்து, தண்டவாளங்கள் அமைக்கும் பணிகள் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளன.
கோயம்பேடு முதல்- நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையம் வரையிலான மெட்ரோ கட்டுமானத்தில், தற்போது 70 சதவீதம் பணிகள் முடிந்துள்ளன. அடுத்தகட்டமாக, இந்த தடத்தில், ஆறு மாதங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.