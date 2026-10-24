கோயம்பேடு – திருவொற்றியூர் பஸ்சில் நடத்துநர், பெண் பயணி இடையே மோதல்
கோயம்பேடு – திருவொற்றியூர் பஸ்சில் நடத்துநர், பெண் பயணி இடையே மோதல்
ADDED : அக் 22, 2026 06:28 PM
திருவொற்றியூர்: கோயம்பேடில் இருந்து திருவொற்றியூர் நோக்கி சென்ற பேருந்தில், நடத்துநர் – பெண் பயணி இடையே ஏற்பட்ட மோதல், சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
கோயம்பேடில் இருந்து, தடம் எண்: ‘159ஜி’ மாநகர பேருந்து, இன்று (அக்.,22) காலை திருவொற்றியூர் நோக்கி சென்றது. ஓட்டுநராக கோபி என்பவரும் நடத்துநராக கே.கே.நகரைச் சேர்ந்த துளசிங்கம், 53, என்பவரும் பணியில் இருந்தனர்.
புதுவண்ணாரப்பேட்டை நிறுத்தத்திற்கு பேருந்து வந்தபோது, லட்சுமி, 40, என்ற பெண் ஏறியுள்ளார். தொடர்ந்து, திருவொற்றியூர் – தாங்கல் பேருந்து நிறுத்தம் வந்தபோது, பள்ளி சிறுவன் ஒருவன ஏறி, படிக்கட்டில் நின்றபடி பயணித்தார்.
சிறுவன், கீழே விழும் சூழல் இருந்ததால், அவனை பேருந்திற்குள் ஏறி வரும் படி, ஓட்டுநர் கண்டித்துள்ளார். சிறுவன் கண்டுக்கொள்ளவில்லை. இதனால், நடத்துநர் துளசிங்கம், சிறுவனை சத்தம் போட்டு, பேருந்திற்குள் ஏற்றியுள்ளார்.
இதற்கிடையில், சிறுவனுக்கு ஆதரவாக, படியருகே நின்று பயணித்த லட்சுமி, நடத்துநரிடம் கடும் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். ஒருகட்டத்தில் தகராறு முற்றவே, ஆத்திரமடைந்த அப்பெண், காலணியை கழற்றி நடத்துநரின் முகத்தில் அறைந்துள்ளார். பதிலுக்கு நடத்துநர் துளசிங்கமும் அந்த பெண்ணை தாக்கியதாக தெரிகிறது. காயமடைந்த நடத்துநர் துளசிங்கம், திருவொற்றியூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
இருதரப்பும் அளித்த புகார் குறித்து, திருவொற்றியூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.