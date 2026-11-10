நேர்மைக்கு முன்னுதாரணமான 70 வயது மூதாட்டிக்கு பாராட்டு
நேர்மைக்கு முன்னுதாரணமான 70 வயது மூதாட்டிக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:56 PM
சென்னை:
சாலையில் ஆசிரியை தொலைத்த நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான செயினை மீட்டு, ஒப்படைத்த ராஜேஸ்வரி அம்மாள், 70, என்ற மூதாட்டியின் நேர்மைக்கு பாராட்டு குவிகிறது.
கிண்டி, மசூதி காலனியைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். இவரது மனைவி சரண்யா, 32; தனியார் பள்ளி ஆசிரியை. இரண்டு நாட்களுக்கு முன், அவர் அணிந்திருந்த 3.5 சவரன் செயின் காணாமல் போனது.
இது குறித்து கிண்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இந்த நிலையில், அந்த செயின் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி அம்மாள், 70, என்பவரிடம் கிடைத்துள்ளது. அவருக்கு யாருடையது என மற்றவர்களிடம் கேட்க பயமாக இருந்தது. தவறான நபர்கள் வாங்கி சென்று விடுவார்களோ எனவும் அச்சப்பட்டார். இதையடுத்து, கோவில் உண்டியலில் அந்த செயினை போட்டுவிட முடிவு செய்துள்ளார்.
இந்நிலையில், ஆசிரியை ஒருவர் செயினை தொலைத்து தேடி வருவது தெரியவந்தது. அங்கு சென்று, உரிய அடையாளங்களை கேட்டு அவரிடம் செயினை ஒப்படைத்தார். அவருக்கு ஆசிரியை ரொக்க பரிசு வழங்க முன்வந்தார். ஆனால், அவர் அதை ஏற்காமல் சென்ற மூதாட்டியின் நேர்மைக்கு பாராட்டு குவிகிறது.