குண்டும் குழியுமான சாலையில் தடுமாறி விழுந்து தொழிலாளி பலி
குண்டும் குழியுமான சாலையில் தடுமாறி விழுந்து தொழிலாளி பலி
ADDED : நவ 06, 2026 07:47 PM
வானகரம்: வானகரத்தில் குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையில் நிலை தடுமாறி, டி.வி.எஸ்., மொபட் வாகனத்துடன் விழுந்து, 58 வயதுடைய தச்சு தொழிலாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
போரூர் காந்தி நகர், அம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 58; தச்சுத் தொழிலாளி. வானகரத்தில் நடந்த உறவினர் வீட்டு நிகழ்ச்சியை முடித்து, டி.வி.எஸ்., மொபட் வாகனத்தில், நேற்று (நவ.,5) மாலை வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்.
ஓடமா நகர், வரசக்தி விநாயகர் கோவில் தெரு அருகே, முறையாக பராமரிக்கப்படாத குண்டும் குழியுமாக சாலையில், நிலை தடுமாறி விழுந்தார். இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த ராஜேந்திரன், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
சாலையை முறையாக பராமரிக்க வேண்டிய வானகரம் ஊராட்சி நிர்வாகம், பல மாதங்களாக சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளாததே விபத்துக்கு காரணம். சீரமைப்பில் அலட்சியம் காட்டியதாலே, ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக, அப்பகுதிமக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.