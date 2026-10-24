லட்சம் பேர் பீதி! நகர்ப்புற குடியிருப்புகளில் மின் பெட்டிகள் வெடிக்கும் அபாயம் : .25 லட்ம் வீடுகளை கண்டுகொள்ளாமல் அரசு துறைகள் மந்தம்
லட்சம் பேர் பீதி! நகர்ப்புற குடியிருப்புகளில் மின் பெட்டிகள் வெடிக்கும் அபாயம் : .25 லட்ம் வீடுகளை கண்டுகொள்ளாமல் அரசு துறைகள் மந்தம்
UPDATED : அக் 12, 2026 03:09 AM
ADDED : அக் 11, 2026 08:16 PM
சென்னை: சென்னையில் 1.25 லட்சம் வீடுகளை உடைய நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளின் பெரும்பாலான பிளாக்குகளில் பராமரிப்பு இல்லாததால், மின் பகிர்மான அறைகளில் மீட்டர் பெட்டிகள் வெடிக்கும் அபாயத்தில் உள்ளன. மழைக்காலத்தில் நீர்கசிவு ஏற்பட்டு அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்தால், அங்கு வசிக்கும் லட்சக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்படுவர். இப்பிரச்னையை கண்டுகொள்ளாமல் மின் வாரியம், குடியிருப்பு வாரியம் மந்தமாக இருப்பதாக, மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில், பெரும்பாக்கத்தில் எட்டு மாடிகளில் 180 பிளாக்குகளில் 23 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டு உள்ளன.
தவிர, கண்ணகி நகர், செம்மஞ்சேரி பகுதிகளில் இரண்டு, மூன்று, நான்கு மாடி கட்டடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் உள்ளன. மொத்தம் 400 பிளாக்குகள் உள்ளன.
இக்குடியிருப்புகளின் ஒவ்வொரு பிளாக்கிலும், தரை தளத்தில் ஒரு அறை ஒதுக்கப்பட்டு, வீட்டு இணைப்புக்கான மின் பகிர்மான பெட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இவற்றில் பெரும்பாலான பிளாக்குகளில், மின் பகிர்மான அறை படுமோசமான நிலையில் உள்ளது. மின் மீட்டர்களை தாங்கும் இரும்பு பலகை துருபிடித்து சேதமடைந்துள்ளன. அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் கேபிள்கள் அறுந்து தொங்குகின்றன. அந்த அறையின் சுவரில் விரிசல், மழைக்காலத்தில் நீர் கசிவு ஆகிய பிரச்னைகளும் உள்ளன.
மழைக்காலத்தில் நீர்கசிவு ஏற்பட்டு, 'ஷார்ட் சர்க்யூட்'டானால், பெரிய அளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு, மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவர்.
குடியிருப்பு பராமரிப்பு, மாநகராட்சி உள்ளிட்ட துறைகள் செய்ய வேண்டிய பணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்பில் உள்ள நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம், இப்பிரச்னை குறித்து தீர்க்கமாக நடவடிக்கை எடுக்காமல் மந்தமாக உள்ளது. மின் பகிர்மான கட்டமைப்புகளை பராமரிக்காமல், மின் துறையும் அலட்சியமாகவே உள்ளது.
இதனால், பிளாக்குகளில் உள்ள மின் பகிர்மான பெட்டிகளுக்கான அறை, அபாயகரமான நிலையில் இருப்பதால், அங்கு வசிக்கும் லட்சக்கணக்கானோர் பீதியில் உள்ளனர்.
சென்னை முழுதும், 1.25 லட்சம் வீடுகள் உடைய நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகள் உள்ளன. அங்குள்ள பிளாக்குகளிலும், இதே பிரச்னைகள் உள்ளன.
நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
வாரிய குடியிருப்புகளில் மின் பகிர்மான அறையில் மின் உபகரணம் தவிர்த்து வேறு பொருட்களை வைக்கக்கூடாது. தீயணைப்பு கருவி அமைக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு மாதமும் மின்துறை ஊழியர்கள் மீட்டர் பெட்டி, கேபிளை ஆய்வு செய்து, பழுதடைந்ததை மாற்ற வேண்டும் என, அரசு உத்தரவு உள்ளது. ஆனால், பெரும்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல குடியிருப்புகளின் பிளாக்குகளில், அதை கடைபிடிப்பது இல்லை.
மின் விபத்து அபாயமுள்ள, சேதமடைந்த மின் பகிர்மான மீட்டர் பெட்டி பொருத்தப்பட்டுள்ள இரும்பு பலகைகளை மாற்றக்கோரி, உயர் அதிகாரிகளிடம் அறிக்கை வழங்குகிறோம். 'மின் கட்டணம் வசூலிக்கும் மின் வாரியமே அதை சரிசெய்யட்டும்' என, அதிகாரிகள் கைவிரித்து விடுகின்றனர்.
மின் வாரியத்திடம் கேட்டால், 'குடியிருப்பு மக்கள் மின் கட்டணத்தை முறையாக செலுத்தாததால், பழுதுகளை சரி செய்ய முடியாது' என்கின்றனர். மின் பகிர்மானத்தில் பல்வேறு குளறுபடிகள் உள்ளதால், மக்கள்தான் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அச்சத்துடன் வசிக்கிறோம்
எங்கள் பிளாக்கில், மின் பகிர்மான மீட்டர் பெட்டி தாங்கும் இரும்பு பலகை துருபிடித்துள்ளது; மீட்டர் பெட்டிகள் தொங்கி கொண்டிருக்கின்றன. 'ஷார்ட் சர்க்யூட்'டானால், பெரிய அளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு, ஒவ்வொரு வீட்டில் உள்ள மின்சாதன பொருட்கள் வெடிக்கும் நிலை வரும். அப்படி நடந்தால், பிளாக் முழுதும் சரி செய்ய பலநாட்கள் ஆகும்; பல கோடி ரூபாய் செலவாகும். அதுவரை மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு, மக்கள் பாதிக்கப்படுவர். ஒவ்வொரு பருவமழையின்போது மிகவும் அச்சத்துடன் வாழ்கிறோம்.
- - தமிழரசன்,
குடியிருப்பு நபர்,
18வது பிளாக், பெரும்பாக்கம்.