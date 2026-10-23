தொழிற்சாலைகளின் உரிமம் புதுப்பிக்க 31ம் தேதி கடைசி
தொழிற்சாலைகளின் உரிமம் புதுப்பிக்க 31ம் தேதி கடைசி
UPDATED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:37 PM
சென்னை: தொழிற்சாலைகளுக்கான 2027ம் ஆண்டிற்கான உரிமத்தை, வரும் 31ம் தேதிக்குள் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என, சென்னை தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இணை இயக்குநர் ஜெயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்ட தொழிற்சாலைகளின் உரிமத்தை, வரும் 31ம் தேதிக்குள், https://dish.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக கட்டணம் செலுத்தி, புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
மேலும், உரிமத்தில் திருத்தம், மாற்றம் செய்ய வேண்டியிருந்தால், அதற்கான விண்ணப்பத்தை இணையதளம் வாயிலாக உரிய கட்டணத்தை செலுத்தி சமர்பிக்கலாம். வரும் 31ம் தேதிக்கு பின் விண்ணப்பித்தால், தாமத கட்டணத்தையும் சேர்த்து செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், உரிய உரிமம் இல்லாமல் இயங்கும் தொழிற்சாலை நிர்வாகங்கள் மீது, நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
‘டெங்கு’ காய்ச்சல் பரப்பும் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் வகையில், தொழிற்சாலை வளாகத்தில் உடைந்த பிளாஸ்டிக், சிரட்டை, டயர் உள்ளிட்டவை கிடந்தால், அவற்றை அப்புறப்படுத்தி, சுகாதார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.