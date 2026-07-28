லீக் கம் நாக் அவுட் கிரிக்கெட் :குமார் சி.சி., அணி வெற்றி
லீக் கம் நாக் அவுட் கிரிக்கெட் :குமார் சி.சி., அணி வெற்றி
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
சென்னை: 'லீக் கம் நாக் அவுட்' கிரிக்கெட்டில், குமார் சி.சி., அணி எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில், ஸ்கை கிங்ஸ் அணியை தோற்கடித்தது.
புளூ ஸ்கை கிரிக்கெட் அகாடமி சார்பில், 'லீக் கம் நாக் அவுட்' கிரிக்கெட் தொடர், சேத்துப்பட்டு எம்.சி.சி., பள்ளியில் நடக்கிறது. அனைத்து நாக் அவுட் சுற்றுகள் முடிவில், நான்கு அணிகள் 'லீக்' முறையில் மோதி வருகின்றன.
நேற்று நடந்த லீக் சுற்றில், ஸ்கை கிங்ஸ் மற்றும் குமார் சி.சி., அணிகள் மோதின. முதலில் விளையாடிய ஸ்கை கிங்ஸ் அணி, 20 ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்புக்கு, 169 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து களமிறங்கிய குமார் சி.சி., அணி, 14.2 ஓவர்களில், இரண்டு விக்கெட் இழப்புக்கு, 172 ரன்கள் எடுத்து, எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு லீக் போட்டியில், ஹிட்டர்ஸ் அணி, மூன்று விக்கெட் வித்தியாசத்தில், ராயல் கிங்ஸ் அணியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றது.