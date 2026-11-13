/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/'காஸ்' குழாயில் கசிவு: போக்குவரத்துக்கு தடை
UPDATED : நவ 05, 2026 05:31 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:30 PM
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செங்குன்றம்: செங்குன்றம் அருகே, சாலையோரம் பதிக்கப்பட்ட வீட்டு உபயோகத்திற்கான காஸ் குழாயில் கசிவு ஏற்பட்டதால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது.
செங்குன்றம் அடுத்த சிறுங்காவூர் மாகாளி அம்மன் கோவில் அருகே, ஊராட்சி சார்பில், நிலத்திற்கடியில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இன்று (நவ.,5) மதியம், குழாய் பதிக்கும் பணியின்போது, அந்த இடத்தில் ஏற்கனவே பதிக்கப்பட்டுள்ள, 'டோரன்ட்' நிறுவன குழாயில் கசிவு ஏற்பட்டு, காஸ் வெளியேறியது. இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்த செங்குன்றம் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், சம்பவ இடத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகனங்கள் வராத வகையில் தடுப்பு அமைத்தனர். டோரன்ட் நிறுவன ஊழியர்கள், குழாய் கசிவை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.