வங்கி கையகப்படுத்திய வீட்டை குத்தகை விட்டு ரூ.9 லட்சம் மோசடி: உரிமையாளர் கைது; மகனுக்கு வலை
வங்கி கையகப்படுத்திய வீட்டை குத்தகை விட்டு ரூ.9 லட்சம் மோசடி: உரிமையாளர் கைது; மகனுக்கு வலை
UPDATED : நவ 14, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
சென்னை: வங்கியால் வீடு கையகப்படுத்தப்பட்டதை மறைத்து, குத்தகைக்கு விடுவதாகக் கூறி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த, அசோக், 55, என்ற வீட்டு உரிமையாளரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரது மகனை தேடி வருகின்றனர்.
மடிப்பாக்கம், ராமலிங்கம் தெருவைச் சேர்ந்தவர் தமிழரசன், 31; ஆன்லைன் நிறுவன ‘டெலிவரி’ ஊழியர். கடந்த 2024ல், குத்தகைக்கு வீடு தேடியபோது, ‘மேஜிக் பிரிக்ஸ்’ இணையதளம் மூலம், மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த அசோக், 55, அவரது மகன் தனுஷ் வெங்கட் ஆகியோர் அறிமுகமாகினர்.
இதையடுத்து, மடிப்பாக்கம், ராமலிங்கம் தெருவில் ‘தனுஷ் வெங்கட்’ பெயரில் இருந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பை, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடுவதாகக் கூறி, 2024 ஜூலை 15ல், தமிழரசனிடம் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பெற்றனர்.
தமிழரசன் குடியேறிய சில மாதங்களுக்கு பின், வீட்டுக்கான கடன் நிலுவையை அசோக் செலுத்தாததால், அந்த வீட்டை வங்கி கையகப்படுத்தியது தெரியவந்தது.
இதை மறைத்து பணம் பெற்ற அசோக்கும், அவரது மகனும், பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்காமல் ஏமாற்றி வந்துள்ளனர். இதுகுறித்து தமிழரசன் ஆக., 6ம் தேதி மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்த போலீசார், அசோக்கை நேற்று முன்தினம் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். தலைமறைவாக உள்ள அவரது மகன் தனுஷ் வெங்கட்டை தேடி வருகின்றனர்.