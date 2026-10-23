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சென்னை – திருப்பதி ரயிலில் எல்.எச்.பி., பெட்டிகள் இணைப்பு
சென்னை – திருப்பதி ரயிலில் எல்.எச்.பி., பெட்டிகள் இணைப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 09:23 PM
ADDED : அக் 22, 2026 09:18 PM
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சென்னை: தெற்கு ரயில்வேயில் இயக்கப்படும் விரைவு ரயில்களில், பழைய பெட்டிகள் நீக்கப்பட்டு எல்.எச்.பி., எனப்படும் நவீன ரயில் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பெட்டிகள் எளிதில் தீப்பிடிக்காது, அதிர்வுகள் இல்லாமல், பாதுகாப்பாகவும் வேகமாகவும் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் சொகுசு இருக்கைகள், மொபைல்போன் சார்ஜிங் வசதி உட்பட பல்வேறு வசதிகள் இருக்கும்.
இதற்கிடையே, ஆந்திரா மாநிலம் திருப்பதி – சென்னை சென்ட்ரல் இடையே இயக்கப்படும் கருடாதிரி விரைவு ரயிலில், இருமார்க்கத்திலும், இன்று முதல் எல்.எச்.பி., பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கப்படும் என, தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.