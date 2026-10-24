தற்கொலைக்கு முயன்ற நபரை மீட்ட சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை
தற்கொலைக்கு முயன்ற நபரை மீட்ட சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை
UPDATED : அக் 16, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 16, 2026 09:16 PM
அம்பத்துார்: தற்கொலைக்கு முயன்ற கார் ஓட்டுநரை, சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையினர் மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
அம்பத்துார், அன்னை சத்யா நகரைச் சேர்ந்தவர் விக்னேஷ், 33; கார் ஓட்டுநர். இவரது மனைவி ஆர்த்தி, 25. தம்பதிக்கு, 4 வயதில் பெண் குழந்தையும், 1.5 வயதில் ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர்.
சில மாதங்களாக விக்னேஷ் சரிவர பணிக்கு செல்லவில்லை. இதனால், தம்பதி இடையே தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
வழக்கம்போல் நேற்று முன்தினம் தம்பதி இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த விக்னேஷ், படுக்கையறைக்கு சென்று கதவை உள்பக்கமாக தாழிட்டுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஆர்த்தி, சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அடுத்த 10 நிமிடங்களில் சிங்கப்பெண் சிறப்புப்படை போலீசார் அங்கு சென்றுள்ளனர்.
பின், படுக்கையறை கதவை உடைத்து, துாக்கில் தொங்கியபடி உயிருக்கு போராடிய விக்னேஷை மீட்டு, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
தற்போது விக்னேஷின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சிங்கப்பெண் சிறப்பு படையினரின் துரித நடவடிக்கையை பல தரப்பினரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.