பல்லாவரம் ஏரியில் கழிவு கொட்டிய லாரிக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதம்
பல்லாவரம் ஏரியில் கழிவு கொட்டிய லாரிக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:48 PM
பல்லாவரம்: பல்லாவரம் ஏரியில், விதிமுறையை மீறி கழிவு கொட்டிய லாரியை பறிமுதல் செய்த மாநகராட்சி சுகாதாரப் பிரிவினர், 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.
பல்லாவரம்– துரைப்பாக்கம் ரேடியல் சாலையை ஒட்டியுள்ள பல்லாவரம், கீழ்க்கட்டளை ஏரிக்கரைகளில், விதிமுறையை மீறி குப்பை, இறைச்சி, கட்டட, மருத்துவ மற்றும் ரசாயண கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன
குடியிருப்பு மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளை, விதிமுறையை மீறி இரவு நேரங்களில் லாரி, வேன் மற்றும் லோடு ஆட்டோக்களில் கொண்டு வந்து கொட்டுகின்றனர்.
இதை தடுக்க விதிமுறையை மீறி கொட்டும் வாகனங்களை கண்காணித்து, பறிமுதல் செய்வதோடு, அபராதம் விதிக்கும் நடவடிக்கையில் மாநகராட்சி சுகாாரப் பிரிவு அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நேற்று, விதிமுறையை மீறி கழிவு கொட்டிய லாரியை, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.